فیصل آباد: کمسن لڑکے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کمسن لڑکے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 46 ج ب کے رہائشی شہباز نے بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کے کمسن بیٹے کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔
کمسن لڑکے کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ نشاط آباد کے علاقے چک نمبر 46 ج ب کے رہائشی شہباز نے بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کے کمسن بیٹے کو قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گیا۔پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔