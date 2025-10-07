عمران خان کی سالگرہ کی پروقار تقریب، عوامی جوش و خروش
کندیاں (نمائندہ دنیا) پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر سردار بہادر بابر خان آف سوانس کی میزبانی میں ایک پروقار تقریب سوانس حویلی، میانوالی میں منعقد ہوئی۔۔۔
تقریب میں پارٹی کے بانی و دیرینہ کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور عمران خان کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور عمران خان کی صحت، درازی عمر اور جلد رہائی کے لیے دعا کی گئی۔ اس موقع پر شرکاء نے عمران خان زندہ باد اور تحریک انصاف پائندہ باد کے نعرے بھی لگائے ۔