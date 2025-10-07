دنیا کشمیر’ فلسطین کے مسائل پر اندھی اور گونگی بن چکی ہے ،راؤ طاہر مشرف
بھلوال(نمائندہ دنیا )دنیا کشمیر’ فلسطین کے مسائل پر اندھی اور گونگی بن چکی ہے بھارت نے کشمیریوں اور ناجائز ریاست اسرائیل نے فلسطینیوں کے حقوق غصب کررکھے ہیں۔۔۔
ان خیالات کا اظہار سابق امیدوار حلقہ این اے 82 راؤ طاہر مشرف نے کیا انہوں نے کہا کہ لادینی قوتوں کی من مانی کرکے دنیا کی تین شیطانی طاقتوں امریکہ’ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ عالم اسلام کے امن کیلئے خطرہ ہے تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنے رویہ پر نظر ثانی کرتے ہوئے اختلاف کو ختم کرتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیئے ۔