پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چاہتی کہ پاکستان اپنے پائوں پر کھڑا ہو،شجاع الرحمن ٹیپو
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ ن ضلع خوشاب کے ایڈیشنل سیکرٹری چوہدری شجاع الرحمن ٹیپو نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت نہیں چاہتی کہ۔۔۔
پاکستان اپنے پائوں پر کھڑا ہو، پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کو بحرانوں میں دھکیلنا اور ناکامی سے دوچار کرنا ہے ۔ وہ پارٹی کارکنوں سے بات چیت کررہے تھے ۔ انھوں نے کہا کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حکومت کے خلاف تحریک انصاف پراپیگنڈا مہم چلا رہی ہے ،حقیقی لیڈر عوام کے دکھ درد کو سمجھتا اور اس کا حل یقینی بناتا ہے جس کا واضح ثبوت مریم نواز شریف کا بطور وزیر اعلی سرگرم کردار ادا کرنا ہے ۔