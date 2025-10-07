صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارٹ اٹیک ایک سنگین طبی حالت ،مریض کو گھر رکھنا خطرناک ہوسکتا ہے ،ڈاکٹر ظفر اللہ

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ممتاز ماہر امراض قلب ڈاکٹر ظفر اﷲ نے کہا ہے کہ ہارٹ اٹیک ایک سنگین طبی حالت ہے جو دل کی شریانوں میں رکاوٹ کی وجہ سے دل کے پٹھوں تک آکسیجن والے خون کی سپلائی بند ہونے سے ہوتی ہے۔۔۔

اس لئے ہارٹ اٹیک کی صورت میں مریض کو گھر پر رکھنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ، بیماری کی علامات ظاہر ہوتے ہیں مریض کو فوراً قریبی ہسپتال منتقل کیا جائے ، انہوں نے بتایا کہ دل کا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب دل میں خون کا بہائو بند ہو جاتا ہے ۔ اس لئے اگر سینے میں درد جکڑن یا درد محصوص ہوتے ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے ۔

 

