سیکرٹری یونین کونسل محمد اکبر کلیار کی وفات پر اظہار تعزیت
پھلروان(نامہ نگار) سیکرٹری یونین کونسل محمد اکبر کلیار کی اچانک وفات پر ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ و کمیونٹی ڈویلپمنٹ سرگودھا امیر سلطان ننگیانہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اجمل منیر، غلام عباس لک، سیکرٹریوں مولوی مختار عالم، محمد افضل، افتخار احمد، سید ذاکر شاہ، سید علی احمد شاہ، مشتاق احمد، سید شجاعت علی شاہ، ناصر بلوچ، جمشید علی، تصور علی اور رانا محمد اشرف سمیت ہر مکتبہ فکر کے افراد نے اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحوم کیلئے مغفرت، بلندی درجات اور پسماندگان کیلئے عطائیگی صبر جمیل کی دعا کی ہے ۔
