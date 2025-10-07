ن لیگ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لارہی ،محمد ضیاء الرحمن
بھلوال(نمائندہ دنیا )ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ و پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما حافظ محمد ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہپاکستان مسلم لیگ ن عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لارہی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آسکیں اب مشکل وقت گزر چکا ہے کہ اب عوام کیلئے صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جس کیلئے حکومت بہتر اقدامات کررہی ہے تاکہ ہر شخص کو مسائل سے نکالا جاسکے ۔
ڈائریکٹر ویسٹ مینجمنٹ و پاکستان مسلم لیگ ن کے رہنما حافظ محمد ضیاء الرحمن نے کہا ہے کہپاکستان مسلم لیگ ن عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے تمام اقدامات بروئے کار لارہی ہے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات میسر آسکیں اب مشکل وقت گزر چکا ہے کہ اب عوام کیلئے صرف آسانیاں ہی آسانیاں ہیں جس کیلئے حکومت بہتر اقدامات کررہی ہے تاکہ ہر شخص کو مسائل سے نکالا جاسکے ۔