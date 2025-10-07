سابق تحصیل ناظم نصیر احمد ایڈووکیٹ مرحوم کی خدمات کو خراج عقیدت پیش
پھلروان(نامہ نگار) سابق تحصیل ناظم میاں نصیر احمد جالپ ایڈووکیٹ مرحوم کی رحلت پر مہر طارق محمود ہرل، رانا شبیر احمدا یڈووکیٹ، رانا وکیل احمد، ندیم چوہان، آصف امین، مشتاق احمد رانجھا، ڈاکٹر مسعود احمد ، ڈاکٹر عطاء محمد عرفان جسپال، مہر سلیم ہرل، اختر محمود، کنور یامین اختر، رانا سیاسی و سماجی رہنما فاروق لوہار سمیت ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے اظہار افسوس کیا۔۔۔
کرتے ہوئے مرحوم میاں نصیر احمد کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے مرحوم کیلئے مغفرت، بلندی درجات اور پسماندگان کیلئے صبر جمیل کی دعا کی ہے ۔