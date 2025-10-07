صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطین کا مسئلہ فلسطینوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے ،امیر افضل

  • سرگودھا
فلسطین کا مسئلہ فلسطینوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے ،امیر افضل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صوبائی ناظم رابطہ میڈیا امیر افضل اعوان نے کہا ہے کہ عالمی امن کے نام نہاد علمبردار بیدار ہوں اور اسرائیلی مظالم کے خاتمہ کے ساتھ فلسطین کے مسئلہ کا حل فلسطینوں کی رائے کے مطابق کیا جائے اور۔۔۔

 انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق فراہم کئے جائیں کیوں کہ اس کے بغیر عالمی امن کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، فلسطین کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف فلسطینی عوام کو ہے ، اہل غزہ کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی ،انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث اہل غزہ کے ساتھ کھڑی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈاکٹرزمریضوں کیساتھ شائستگی سے پیش آ ئیں ،وزیر صحت

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی

چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

ڈ ی سی کی زیر صدارت اجلاس دریائے جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا

بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس