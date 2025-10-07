فلسطین کا مسئلہ فلسطینوں کی رائے کے مطابق حل کیا جائے ،امیر افضل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صوبائی ناظم رابطہ میڈیا امیر افضل اعوان نے کہا ہے کہ عالمی امن کے نام نہاد علمبردار بیدار ہوں اور اسرائیلی مظالم کے خاتمہ کے ساتھ فلسطین کے مسئلہ کا حل فلسطینوں کی رائے کے مطابق کیا جائے اور۔۔۔
انہیں ان کے بنیادی انسانی حقوق فراہم کئے جائیں کیوں کہ اس کے بغیر عالمی امن کی ضمانت نہیں دی جاسکتی، فلسطین کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف فلسطینی عوام کو ہے ، اہل غزہ کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی ،انہوں نے کہا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث اہل غزہ کے ساتھ کھڑی ہے ۔