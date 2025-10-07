صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایس ایچ او بھلوال سٹی کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت

  • سرگودھا
بھیرہ(نامہ نگار) سب ڈویژنل پولیس آفیسران محمد اویس گجر، سید فواد علی شیرازی، صدر بھیرہ پریس کلب شاہین فاروقی، ایس ایچ او حافظ میثم رضا اور چوہدری شاویز اختر نے ایس ایچ او بھلوال سٹی محمد اقبال ہریا کی والدہ کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے ۔ انہوں نے مرحومہ کے ایصالِ ثواب اور بلندیِ درجات کے لیے دعا کرتے ہوئے لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔

