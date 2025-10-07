دربارِ فیضِ عالم کوٹ مومن شریف میں بڑی گیارہویں اور محفلِ سماع کا انعقاد
کوٹ مومن (نمائندہ دنیا )دربارِ فیضِ عالم کوٹ مومن شریف میں بڑی گیارہویں اور محفلِ سماع کا روح پرور انعقاد کیا گیا۔۔۔
محفل کی صدارت پیرِ طریقت، رہبرِ شریعت، آلِ نبی، اولادِ علی سجادہ نشین پیر سید عرفان الرسول شاہ گیلانی نے کی۔تقریب کا آغاز قاری خالد نواز کی تلاوتِ کلامِ پاک سے ہوا۔ بعد ازاں معروف قوال حیدی قوال سید رویدان گیلانی نے قوالی اور نعت خوانی پیش کی، جس نے شرکاء کو وجد و سرور سے سرشار کر دیا۔محفل دربارِ فیضِ عالم کے زیرِ نگرانی منعقد ہوئی اور اختتامی دعا نمازِ عشاء کے فوراً بعد پیر سید عرفان الرسول شاہ گیلانی کی رہنمائی میں کی گئی۔ دربار میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔