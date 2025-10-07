موسم کی تبدیلی شروع،20اکتوبر تک گرم اور کبھی سرد رہیگا
موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پاکستان میںشدت اختیار کریں گے ،محکمہ موسمیات
بھلوال(نمائندہ دنیا) بھلوال اور گردو نواح میں موسم کی تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے جو 20 تاریخ تک کبھی گرم اور کبھی سرد رہے گا تاہم بیس اکتوبر کے بعد سرگودھا سمیت گردونواح میں موسم سرما شدت اختیار کرنے لگے گا محکمہ موسمیات کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پاکستان پر مزید شدت اختیار کریں گے کیونکہ جس طرح حالیہ دنوں میں موسم کی تبدیلی کا عمل شروع ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 20 اکتوبر سے سردی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گ۔
ا اور اس سال ہو سکتا ہے کہ سردی طوالت اختیار کرے کیونکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سرگودھا سمیت پاکستان بھر پر مرتب ہونے لگے ہیں اور اس سلسلہ میں ڈاکٹرندیم الزمان کا بھی کہنا ہے کہ وہ موجودہ صورتحال میں ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کریں اور کھٹی میٹھی چیزیں نہ کھائیں تاکہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں اس سلسلہ میں ماہر امراض بچگان ڈاکٹ کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ تر بچے متاثر ہوتے ہیں اس لیے والدین بدلتے ہوئے موسم میں بچوں پر کڑی نظر رکھیں اور انہیں ٹھنڈے اور کھٹی میٹھی ایشیا سے محفوظ رکھیں تاکہ مختلف بیماریوں سے بچے بچ سکیں۔