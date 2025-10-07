صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کی زیر صدارت تعمیراتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
کمشنر کی زیر صدارت تعمیراتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ اجلاس

نرواڑی گارڈن اور اے سی و تحصیلدار کمپلیکس نوشہرہ خوشاب کا تفصیلی جائزہ

خوشاب(نمائندہ دُنیا )کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت اجلاس میں ضلع خوشاب کے نرواڑی گارڈن اور اے سی و تحصیلدار کمپلیکس نوشہرہ خوشاب کے جاری تعمیراتی منصوبوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے واضح کیا کہ دونوں منصوبے دس روز میں ہر صورت مکمل کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نرواڑی گارڈن کو حقیقی معنوں میں ایک خوبصورت اور سرسبز باغ کی شکل دی جائے ۔

گارڈن میں بڑے سائز کے چیری، پائن ایپل اور دیگر پھل و پھول کے پودے لگائے جائیں۔انہوں نے ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل کو ہدایت دی کہ وہ ڈی جی پی ایچ اے سے مشاورت کر کے گارڈن کی تزئین و آرائش اور وہاں مناسب فاصلے پر ڈسٹ بن رکھے جائیں۔ سی او ایس ڈبلیو ایم سی کو گارڈن کی مکمل صفائی اور اس کی مستقل دیکھ بھال کے لیے مثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی گئی۔کمشنر نے کہا کہ گارڈن کی سیڑھیوں اور ٹوائلٹس کو بہتر اور خوبصورت بنایا جائے ۔ گارڈن کی دیوار کو سبزہ زار بنایا جائے تاکہ گارڈن آنے والوں کو حقیقی باغ کا احساس ہو۔ 

 

