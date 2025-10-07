صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محمد اشرف کی زیرصدارت ضلعی سموگ کمیٹی کا خصوصی اجلاس

  • سرگودھا
بھٹوں کی زگ زیگ پر منتقلی ،فصلیں جلانے پر،دھویں والی گاڑیوں کیخلاف ایکشنعوام کے تعاون کے بغیر سموگ جیسے ماحولیاتی چیلنجز پر قابو پانا ممکن نہیں،ڈی سی

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیرصدارت ضلعی انسدادِ سموگ کمیٹی کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں ایس پی محمد شوکت،اسسٹنٹ کمشنرز ظہیر الدین بابر،مہتاب احمد خان،عارف انجم اورحمزہ ندیم سمیت سی ای او صحت و آبادی ڈاکٹر مظہر عباس بلوچ،اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات محمد ابوذر،سیکرٹری آر ٹی اے ملک شیر بہادر چھینہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شر کت کی۔اجلاس کے دوران ضلع بھکر میں سموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے جامع حکمتِ عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں بھٹہ ہائے خشت کو زیگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنیکا اصولی فیصلہ، فصلوں کی باقیات جلانے پر مکمل پابندی،

دھواں چھوڑنیوالی گاڑیوں کیخلاف کارروائی،صنعتی آلودگی کے سدباب اور مؤثر نگرانی کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ماحولیات،لیبر آفیسر،پولیس آور دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان کو ہدایت کی کہ ڈسٹرکٹ لیول پر مربوط اقدامات کے ذریعے سموگ کے مضر اثرات سے عوام الناس کو محفوظ رکھنے کے لیے فوری اور مؤثر طور پر عملی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔انہوں نے کہا کہ سموگ کے خلاف حکومتی اقدامات پر مکمل عملدرآمد کیا جائے فصلوں کی باقیات جلانے اور غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ عوام الناس کے تعاون کے بغیر سموگ جیسے ماحولیاتی چیلنجز پر قابو پانا ممکن نہیں۔انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ فصلوں کی باقیات جلانے سے اجتناب کریں، گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال کو یقینی بنائیں اور ماحولیاتی قوانین پر عملدرآمد میں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تاکہ ضلع بھکر کو ایک صاف سرسبز اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے ۔

 

