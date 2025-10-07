خود ساختہ مہنگائی ،اشیائے ضروریہ غریب عوام کی پہنچ سے دور
دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ، مارکیٹ کمیٹی غیر فعال ،فرضی ریٹ لسٹیں
بھیرہ(نامہ نگار )شہر میں خود ساختہ مہنگائی کے باعث اشیائے ضروریہ غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، جبکہ دکاندار من مانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں نذیر احمد، محمد رشید اور شاہ محمد نے بتایا کہ منڈیوں میں آڑھتیوں اور دکانداروں کی ملی بھگت نے مصنوعی مہنگائی کو جنم دے رکھا ہے ،
جبکہ مارکیٹ کمیٹی کے غیر فعال ہونے کے باعث فرضی ریٹ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں۔شہر میں ٹماٹر 4 سو روپیہ مولی 2 سو روپیہ کلو چوہنگ 12 سو روپیہ جبکہ مٹن 22 سو روپیہ اور بیف 12 سو روپیہ فروخت ہو رہا ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ ریٹ لسٹ میں درج نرخ اور منڈی میں ہونے والی بولی کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے ۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصنوعی مہنگائی کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے عوام کو اشیائے ضروریہ مناسب نرخوں پر فراہم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔