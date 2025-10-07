صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاگٹانوالہ کا مین بازار حالیہ بارشوں کے بعد تالاب کا منظر پیش کرنے لگا

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) بھاگٹانوالہ کا مین بازار حالیہ بارشوں کے بعد تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے ، جس کے باعث کاروباری نظام زندگی مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے ۔ بازار میں پانی جمع ہونے سے نہ صرف دکانداروں کا روزگار متاثر ہو رہا ہے بلک۔۔۔

عام شہریوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات کے باوجود مقامی منتخب نمائندے خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، اور انتخابی وعدے اب محض خواب بن چکے ہیں۔ عوام منتخب نمائندوں کی عدم دلچسپی اور ناقص کارکردگی پر شدید نالاں ہیں۔شہریوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھاگٹانوالہ شہر کے لیے خصوصی فنڈز جاری کریں تاکہ نکاسی آب، سڑکوں کی مرمت، اور دیگر بنیادی سہولیات کی فوری فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔

 

