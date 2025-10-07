اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ
مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات،ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیالڑکوں اور لڑکیوں کے سکولوں میں طلبہ کی حاضری اور صفائی کا معائنہ بھی کیا
بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان نے بہل میں مختلف سرکاری اداروں کا دورہ کیا۔انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینک بہل کا معائنہ کیاجہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات،ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔
بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بہل اور گورنمنٹ بوائز ہائی سکول بہل کابھی دورہ کیا۔ انہوں نے تدریسی سرگرمیوں، طلبہ کی حاضری، صفائی ستھرائی اور عمارت کی حالت کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اساتذہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور لگن سے ادا کریں تاکہ طلبہ بہتر تعلیمی نتائج حاصل کر سکیں۔