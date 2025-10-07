صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

  • سرگودھا
اے سی بھکر کا مریم نواز ہیلتھ کلینک کا تفصیلی دورہ،چیکنگ

مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات،ادویات کی دستیابی کا جائزہ لیالڑکوں اور لڑکیوں کے سکولوں میں طلبہ کی حاضری اور صفائی کا معائنہ بھی کیا

بھکر( ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کے احکامات کی روشنی میں اسسٹنٹ کمشنر بھکر مہتاب احمد خان نے بہل میں مختلف سرکاری اداروں کا دورہ کیا۔انہوں نے مریم نواز ہیلتھ کلینک بہل کا معائنہ کیاجہاں مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات،ادویات کی دستیابی اور عملے کی حاضری کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ عوام کو صحت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔

بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول بہل اور گورنمنٹ بوائز ہائی سکول بہل کابھی دورہ کیا۔ انہوں نے تدریسی سرگرمیوں، طلبہ کی حاضری، صفائی ستھرائی اور عمارت کی حالت کا تفصیلی معائنہ کیا۔اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اساتذہ اپنی تدریسی ذمہ داریاں پوری دیانتداری اور لگن سے ادا کریں تاکہ طلبہ بہتر تعلیمی نتائج حاصل کر سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

تعلیمی ادارے کھلنے سے قبل راستوں کی صفائی مکمل:ضلعی انتظامیہ کا حکم

تفریح مقام ہیڈ ساگر کے قریب صفائی کمپنی نے کوڑے کے پہاڑ کھڑے کر دیئے،فضا آلودہ

اساتذہ کو ہیلمٹ کی پابندی کیلئے طلبہ کو آگاہی دینے کی ہدایت

حافظ آباد:محکمہ خوراک اورپیرا فورس کا فلور ملزکا دورہ

علی پورروڈ پر کنواں نما گڑھا حادثات کا باعث بننے لگا

ہیڈ مرالہ کے قریب غیر قانونی ریت نکالنے والی مشینیں بند

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس