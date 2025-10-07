گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا میں 161طلبہ،2کلاسز
صرف 20ڈیسک،جدید دور میں بھی بچے چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کررہےسکول میں کمروں اور فرنیچر کی کمی فوری طور پر پوری کی جائے ،اہل علاقہ کا مطالبہ
کلورکوٹ (نامہ نگار )گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا کلورکوٹ ، جو علاقے کے خوبصورت اور بہترین تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا ہے ، طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بنیادی سہولیات کی کمی کا شکار ہے ۔تفصیلات کے مطابق سکول میں اس وقت 161 طلبہ زیرِ تعلیم ہیں، تاہم کلاس رومز کی تعداد صرف دو اور ڈیسک صرف 20 ہیں، جو بمشکل 60 بچوں کے لیے کافی ہیں۔
بقیہ طلبہ آج بھی چٹائیوں پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ کمروں کی قلت کے باعث سکول میں ای سی سی ای (ECCE) روم بھی تاحال قائم نہیں کیا جا سکا۔سکول کے اساتذہ اپنی محنت، لگن اور ذمہ داری کے باعث بہترین تعلیمی نتائج دے رہے ہیں۔ ڈپٹی ڈی ای او کلورکوٹ ڈاکٹر رانا ساجد رفیق نے اس موقع پر کہا کہ گورنمنٹ پرائمری سکول اللہ چراغ والا بلا شبہ تحصیل کے بہترین سکولوں میں سے ایک ہے ، اور ہم اس ادارے میں تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔اہلِ علاقہ نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول میں کمروں اور فرنیچر کی کمی فوری طور پر پوری کی جائے تاکہ بچوں کو بہتر اور معیاری تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکے ۔