بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ،شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا
بار بار بندش کو وجہ سے گھریلو زندگی، کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں بھی متاثر
بھیرہ(نامہ نگار )فیسکو بھیرہ سب ڈویژن کی جانب سے لائن لاسز پورا کرنے کے لیے وقفے وقفے سے غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ۔ بجلی کی بار بار بندش نے گھریلو زندگی، کاروبار اور تعلیمی سرگرمیوں کو بھی متاثر کر رکھا ہے ۔ شہریوں نے بتایا کہ بعض اوقات نماز کے اوقات میں بھی بجلی بند کر دی جاتی ہے
جس سے وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں رہتا جبکہ بزرگ نمازیوں کو اندھیرے میں مساجد آنے جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ عوامی، سماجی اور مذہبی حلقوں نے فیسکو حکام بالخصوص مینجر فیسکو سرگودھا سے مطالبہ کیا ہے کہ بھیرہ میں غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ کے سلسلہ کو فوری طور پر بند کیا جائے اور شہریوں کو بلاتعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔