دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی نئی عمارت کا افتتاح
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دی ایجوکیٹرز پولیس پبلک ہائی اسکول کی سہولیات میں ایک اور بہترین اضافہ کیا گیا ہے جس میں ہائی سکول سیکشن کے لئے اکیڈمک بلاک کی نئی عمارت کو شامل کیا گیا ہے۔۔۔
جس کا باقاعدہ افتتاح ریجنل پولیس آفیسرمحمدشہزاد آصف خان نے ڈی پی او محمد صہیب اشرف کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی آر آئی بی محمد اظہر یعقوب بھی موجود تھے ۔ نئے بلاک میں تعلیمی سہولیات جدید تقاضوں کومدنظر رکھتے ہوئے فراہم کی گئی ہیں۔ آر پی او نے کلاس رومز کا وزٹ کیا اورطلباء و طالبات سے بھی ملاقات کی۔