صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

  • سرگودھا
آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ (اے سی آئی اے آر) کے وفد نے یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ کیا اور پاکستان کے ترشاوہ پھلوں کی پیداوار سے برآمد تک کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری مشترکہ منصوبے سٹرس ویلیو چین پراجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔

وفد میں سینئر ریسرچر ڈاکٹر ٹم سن، پروجیکٹ لیڈر پروفیسر ڈاکٹر راجندرا اورپاکستان میں آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے کنٹری منیجر ڈاکٹر منور رضا کاظمی شامل تھے ۔دورے کے دوران وفد نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا اور دیگر اعلیٰ انتظامی حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تحقیقی تعاون، جاری آسٹریلوی معاونت یافتہ منصوبوں اور مستقبل کی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کو یونیورسٹی کی جانب سے مختلف تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈاکٹرزمریضوں کیساتھ شائستگی سے پیش آ ئیں ،وزیر صحت

ایمرجنسی اینڈ ر سپانس کمیٹی کی ڈینگی اقدامات تیز کرنیکی ہدایت

نکاسی آب کے تمام راستے کلیئر کیے جا ئیں ، کمشنر راولپنڈی

چیئر مین تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے مختلف امتحانی مراکزکے دورے

ڈ ی سی کی زیر صدارت اجلاس دریائے جہلم اور منگلا ڈیم میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا

بہترین کا رکردگی کے حامل ملازمین کی حوصلہ افزائی کی جا ئیگی ،ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارا اوچھا پن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فارم 47 صحتمندی کا جادوئی ٹوٹکا
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
جنوبی ایشیا کا ہیجان اور پاکستان!
عرفان صدیقی
رشید صافی
بھارت دوبارہ جارحیت کی راہ پر
رشید صافی
جاوید حفیظ
غزہ میں پاکستان کا امن دستہ
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(3)
حافظ محمد ادریس