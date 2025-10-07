آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے وفد کا سرگودھا یونیورسٹی کا دورہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف کوئنز لینڈ اور آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ (اے سی آئی اے آر) کے وفد نے یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ کیا اور پاکستان کے ترشاوہ پھلوں کی پیداوار سے برآمد تک کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے جاری مشترکہ منصوبے سٹرس ویلیو چین پراجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔
وفد میں سینئر ریسرچر ڈاکٹر ٹم سن، پروجیکٹ لیڈر پروفیسر ڈاکٹر راجندرا اورپاکستان میں آسٹریلین سینٹر فار انٹرنیشنل ایگریکلچرل ریسرچ کے کنٹری منیجر ڈاکٹر منور رضا کاظمی شامل تھے ۔دورے کے دوران وفد نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف سرگودھا اور دیگر اعلیٰ انتظامی حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی تحقیقی تعاون، جاری آسٹریلوی معاونت یافتہ منصوبوں اور مستقبل کی شراکت داری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد کو یونیورسٹی کی جانب سے مختلف تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں اور منصوبوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی۔