کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ،14نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور
ڈپٹی کمشنرز کی اپنے اضلاع کی کارکردگی بارے بریفنگ، اہداف پر پیش رفت کا جائزہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا، جس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، میونسپل، صحت، زراعت، پی ایچ اے ، ٹرانسپورٹ، لوکل گورنمنٹ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں 14 نکاتی ایجنڈے پر تفصیلی غور کیا گیا اور وزیراعلیٰ پنجاب کے احکامات کی روشنی میں جاری اہداف پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے اضلاع کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی۔ ایجنڈے میں گندم کی بوائی، الیکٹرک بسوں کی سیفٹی، آوارہ کتوں کی تلفی، ریڑھی بازارو ں کی تنظیم نو، ستھرا پنجاب مہم، سٹی بیوٹیفکیشن، انسداد ڈینگی سرگرمیاں، گندم کی اسمگلنگ کی روک تھام
، فلٹریشن پلانٹس کی بحالی، تجاوزات کے خلاف آپریشن، سٹریٹ لائٹس کی بحالی، سرکاری ہسپتالوں کی مینجمنٹ، انسداد سموگ سرگرمیوں اور تعلیمی اداروں کے باہر زیبرا کراسنگ کی نشاندہی و بحالی جیسے امور شامل تھے ۔ کمشنر کو بتایا گیا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے انیشیٹیو کے تحت تمام اضلاع میں متعلقہ افسران کو واضح ٹاسک دے دیے گئے ہیں، جن میں 10 دن کے اندر ، الیکٹرانک بسوں کی محفوظ اور منظم سروس اور سرکاری اراضی پر گندم کی بوائی کے لیے نشاندہی شامل ہے ۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چاروں اضلاع میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کا سروے مکمل کرلیا گیا ہے اور ایک ہفتے کے اندر حتمی سمری تیار کر لی جائے گی۔ کمشنر نے ہدایت کی کہ سرکاری ہسپتالوں کے اچانک دورے کیے جائیں اور خفیہ ذرائع سے بھی نگرانی کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت کوڑے دانوں کی تعداد بڑھانے
، ریڑھی بازاروں کو منظم کرنے ، زیبرا کراسنگز کی بحالی اور تجاوزات کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ کمشنر نے مزید کہا کہ پہلے مرحلے میں خراب سٹریٹ لائٹس بحال کی جائیں اور بعد ازاں نئی جگہوں پر سٹریٹ لائٹس لگائی جائیں۔ اجلاس میں انسداد سموگ سرگرمیوں کو مزید تیز کرنے کی ہدایت بھی گئی جبکہ ڈپٹی کمشنر سرگودہا نے تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری سروے پر بھی بریفنگ دی۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس، ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف کے علاوہ مختلف محکموں کے ضلعی و ڈویڑنل افسران نے شرکت کی