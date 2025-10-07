عارضی اور پختہ تجاوزات کیْخلاف آپریشن تیز کر نے کا حکم
لوگوں کو ایک ہفتے میں ازخود تجاوزات ہٹا نے کی مہلت دی جائے ، اس کے بعدتحصیل و ضلعی انتظامیہ ، پیرا فورس رہائشی علاقوں میں مشترکہ طور پر آپریشن شروع کریں پہلے مرحلے میں سڑکوں سے تجا وزات مکمل ختم کریں،دوسرے مرحلے میں رہائشی بلاکس اور گلی محلوں میں پختہ تجاوزات کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جائے ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے شہر بھر میں عارضی اور پختہ تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن کو تیز کے احکامات جاری کر دیئے انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں سڑکوں سے تجا وزات مکمل طور پر ختم کی جائیں جبکہ دوسرے مرحلے میں رہائشی بلاکس اور گلی محلوں میں موجود پختہ تجاوزات کے خلاف بھی بلا تفریق کارروائی کی جائے ۔کمشنر نے ہدایت کی کہ متعلقہ ایریاز کی نشاندہی کر کے لوگوں کو ایک ہفتے کی مہلت دی جائے تاکہ وہ ازخود تجاوزات ہٹا لیں، بصورت دیگر تحصیل و ضلعی انتظامیہ اور پیرا اب رہائشی علاقوں میں مشترکہ طور پر آپریشن شروع کریں۔
انہوں نے بلاکس میں پارکنگ ایریاز قائم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں سے ٹائم لائنز بھی طلب کر لیں۔ جہانزیب اعوان نے کہا کہ شہر کی خوبصورتی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے زور دیا کہ جہاں سے تجاوزات کا خاتمہ ہو چکا ہے وہاں دوبارہ کسی بھی صورت تجاوزات قائم نہ ہونے دی جائیں۔ وہ مختلف اداروں کو دئیے اہداف کے ہفتہ وار جائزہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے ۔اجلاس میں شہر کی بیوٹیفکیشن، انکروچمنٹ مہم اور ستھرا پنجاب سرگرمیوں پر پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت ویسٹ کلیکشن بڑھانے ، یونین کونسلز سطح پر مانیٹرنگ کمیٹیاں فعال کرنے اور عوامی فیڈ بیک کے مطابق اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت کی۔