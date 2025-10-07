اشیا مہنگی فرخت ہونے پر 11 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹس جاری
سبزیاں اور پھل وافر ہونے کے باوجود مصنوعی قلت ظاہر، مقرر ہ نرخوں کی بجائے 200روپے تک اضافی قیمتوں پر فروخت،افسروں کو نیلامی کی نگرانی کاپابند بنانے کی کوششیں ناکام:ذرائع
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مارکیٹ کمیٹیوں کے افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مایوس کن کارکردگی بہتر نہیں بنائی جا سکی ااور نہ ہی افسران کو نیلامیوں کی نگرانی کا پابند نہیں بنایا جا سکا ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی ساہی وال طارق محمود،سپورٹس آفیسر محمد ارسلان،اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد ذیشان،ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک رائے خدا داد،وٹنری آفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال سمیت 11 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو شوکاز نوٹسز جاری کر دئیے گئے اور ان سے 3روز میں وضاحت طلب کر لی گئی ہے ،
.ذرائع کے مطابق حساس ادارے کی جانب سے مارکیٹ کمیٹیوں کے افسران اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی مایوس کن کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے قبل ازیں جن اشیاء کے ریٹ مقرر کئے تھے ان میں سے زیادہ تر اجناس و اشیاء مقرر کردہ نرخوں کی بجائے 2سو روپے تک اضافی قیمتوں پر فروخت ہو رہی ہیں ،اسی طرح سبزیاں اور پھل وافر ہونے کے باوجود مصنوعی قلت ظاہر کر کے ان کی اضافی نرخوں پر فروخت جا ری ہے قیمتوں کے تعین کے حوالے سے دی گئی گائیڈ لائن مکمل طور پر نظر انداز ہونے کی وجہ سے مڈل مین کی من مانیاں عروج پر ہیں،اشیاء کے نرخ مقرر کرنے کے وقت متعلقہ افسران کی موجودگی کا ایڈوانس شیڈول تو جاری کیا جاتا ہے مگر حکومتی ہدایت کے باوجود افسران حاضر نہیں ہوتے۔
، وضع کردہ طریقہ کار پر عملدرآمد کی شرح صفر ہے یہی وجہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ پرائس کنٹرول میکنزم پر عملدرآمد میں مکمل ناکام ہے بالخص سبزیاں اور دیگر اجناس کی قیمتوں میں توازن پیدا نہیں ہو پا رہا ۔