محکمہ لوکل گورنمنٹ شعبہ انجینئرنگ کے افسروں کے دفاتر کی تعمیر،فنڈز مختص

  • سرگودھا
محکمہ لوکل گورنمنٹ شعبہ انجینئرنگ کے افسروں کے دفاتر کی تعمیر،فنڈز مختص

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے شعبہ انجینئرنگ کے افسران کے دفتر کی تعمیر کے لئے حکومت نے 2کروڑ16لاکھ کے فنڈز مختص کر دیئے ہیں۔۔۔

سرگودھا میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کے شعبہ انجینئرنگ کا دفتر نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیئن اور عملہ کمشنر دفتر میں دو کمروں کو سنبھال کر ڈیوٹی دے رہے ہیں جبکہ دو اسسٹنٹ انجینئرزاور عملہ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا کے دفتر میں ہیں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے قیمتی ریکارڈ ضائع ہو رہا جس پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ سرگودھا سے ملحقہ سرکاری جگہ پر دفتر کی تعمیر شروع کردی گئی ہے ۔ 

 

