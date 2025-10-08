صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ کے رہنمائوں کیخلاف بدکلامی ،ملزم کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پولیس نے شراب کے نشے میں دھت ہو کر ن لیگ کے رہنمائوں کیخلاف نازیبا الفاظ استعمال ،فائرنگ کرنے والے شہری کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

،مقدمہ تھانہ عطا شہید میں سابق کونسلر اور ضلعی نائب صدر مسلم لیگ ن محمد نوید عنایت کی مدعیت میں مقدمہ دو افراد کے خلاف درج کیا گیا جس کے مطابق گرین بس سروس کی افتتا ح کے بعد ملزم زاہد محمود نے مبینہ طور پر شراب پی کر اہل علاقہ کے سامنے وزیراعلیٰ پنجاب ، ایم این اے ذوالفقار علی بھٹی اور مقامی رہنماؤں کو دھمکیاں دیتے ہوئے غلیظ زبان استعمال کی تھی ۔ 

 

