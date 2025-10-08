صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ملا ئیشیا کا تعاون پا کستا ن کو ایشین ٹا ئیگر بنا نے میں معا و ن ہوگا، شیخ آصف وہرہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہاہے کہ پا کستا ن اور ملائیشیا کے د ر میا ن معاشی اقتصاد ی اور د یگر شعبوں میں تعاو ن بڑھا نے پر اتفاق خوش آئند ہے ۔۔۔

ملا ئیشیا ایک معاشی طور پر مضبو ط ملک ہے دونوں ممالک کے د ر میا ن معاشی اقتصاد ی تعاون در حقیقت پا کستا ن کو ایشین ٹا ئیگر بنا نے میں معا و ن ثا بت ہو گا پاکستا ن اور ملا ئیشیا مل کر خلیجی ممالک کو افرا د ی قوت فرا ہم کر سکتے ہیں جو دو نو ں ممالک کی معیشت کو مستحکم بنا نے میں معاو ن ثا بت ہو گی ۔

 

