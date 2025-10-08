صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
پا ک سعود ی اکنامک کو ر یڈو ر کے قیا م کا فیصلہ خوش آئند :مر زافضل ا لر حمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹری مر زافضل ا لر حمن نے کہا ہے کہ تاریخی دفاعی معا ہد ے کے بعد پا ک سعود ی اکنامک کو ر یڈو ر کے قیا م کا فیصلہ خوش آئند ہے ۔۔۔

موجو د ہ حکو مت کے معاشی اقدا ما ت سعود ی عر ب اور چائینہ سمیت د یگر ممالک کے ساتھ سرمایہ کا ر ی میں اضافے اور معاشی بہتری میں معا و ن ثا بت ہو ں گے ا ب وقت آ گیا ہے کہ پا کستا ن کی معیشت کو مستحکم بنانے کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدا ما ت کیے جا ئیں کیونکہ مضبو ط پا کستا ن ہی پور ی قو م کی دلی امنگوں کا ترجما ن ہے 

 

