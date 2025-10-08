اسرائیلی دہشتگر د ی کو لگا م ڈا لے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ،چو دھری حمزہ خالد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنما مسلم لیگ ن سوشل میڈیا ونگ چو دھری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشتگر د ی اور شرپسندی کو لگا م ڈا لے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ۔۔۔
جس طرح ا سرائیل نے غزہ میں انسا نیت کے خو ن سے ہو لی کھیلی و ہ د نیا کی تاریخ میں شرمنا ک ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ اسرائیل جیسے دہشت گر د کو لگا م ڈا لا جا ئے غزہ میں امن کے قیا م کو ترجیح د ی جا ئے اس کے سا تھ ساتھ فلسطین کے لوگوں کی ا مد ادی سر گر میوں میں بھی تیزی لائی جا ئے ۔