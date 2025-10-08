صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی دہشتگر د ی کو لگا م ڈا لے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ،چو دھری حمزہ خالد

  • سرگودھا
اسرائیلی دہشتگر د ی کو لگا م ڈا لے بغیر دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ،چو دھری حمزہ خالد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رہنما مسلم لیگ ن سوشل میڈیا ونگ چو دھری حمزہ خالد نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشتگر د ی اور شرپسندی کو لگا م ڈا لے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا ۔۔۔

جس طرح ا سرائیل نے غزہ میں انسا نیت کے خو ن سے ہو لی کھیلی و ہ د نیا کی تاریخ میں شرمنا ک ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ اسرائیل جیسے دہشت گر د کو لگا م ڈا لا جا ئے غزہ میں امن کے قیا م کو ترجیح د ی جا ئے اس کے سا تھ ساتھ فلسطین کے لوگوں کی ا مد ادی سر گر میوں میں بھی تیزی لائی جا ئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر