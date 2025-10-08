پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے قا ئد ین کا گو ر نمنٹ گر یجویٹ کا لج بھلوا ل کا د ور ہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجا ب پروفیسرز اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن کے قا ئد ین سینئرنا ئب صد ر صو بہ پنجا ب پر وفیسر ڈاکٹر شیر محمد گو ند ل ڈویثرنل صد ر پر وفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن سمیت دیگر قا ئد ین و عہدیدارا ن کے ۔۔۔
وفدنے گو ر نمنٹ گر یجویٹ کا لج بھلوا ل کا د ور ہ کیا اور پر وفیسر غلا م شبیر کو پرنسپل اور ڈاکٹر اشرف نو ید کو وا ئس پر نسپل کا چا ر ج سنبھالنے پر مبا ر کبا د د یتے ہو ئے ا س توقع کا اظہار کیا کہ ا ن کی قیا د ت میں کا لج مذکورہ تعلیمی و انتظامی میدا ن میں مز ید ترقی کر ے گا بلاشبہ مذ کو ر ہ پرنسپل اور وا ئس پر نسپل کی تعلیمی و انتظامی صلا حیتوں کا لفظوں میں احاطہ کر نا ممکن نہیں ۔