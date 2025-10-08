صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اب ملکی معیشت کے استحکام میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں، غوث محمد نیازی

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پاکستان مسلم لیگ(ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ معرکہ حق کی فتح مبین اور پاک سعودی دفاعی معاہدہ کے بعد وطن عزیز غیر ملکی سرمایہ کاروں کیلئے انتہائی پر کشش ملک بن چکا ہے۔۔۔

 اس لئے اب ملکی معیشت کے استحکام میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ، انشاء اﷲ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان کا شمار دنیا کے خوشحال اور باوقار ممالک میں ہونے لگے گا ، مسلم لیگ(ن) کے ضلعی سیکرٹریٹ جوہر آباد میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ(ن) کی معاشی و اقتصادی پالیسیوں کے ثمرات ملنے پر پوری پاکستانی قوم مسلم لیگی قائدین کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے ، انشاء اﷲ ہماری جماعت مخالفین کے منفی پراپیگنڈہ کرنیوالوں کی ہر سازش ناکام بنا کر ترقی یافتہ اور خوشحال پاکستان کا خواب ہر صورت میں پورا کرے گی ۔

 

