ڈی پی او کی کھلی کچہری میں گرین بس کا پتھر مارنے پر گرفتار ذہنی معذور کو رہا کرنیکا مطالبہ

موچھ(نمائندہ دنیا)ڈی پی او میانوالی کیپٹن ر رائے اجمل نے موچھ میں کھلی کچہری میں اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کہچری کا مقصد لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے اور عوام کے اندر پولیس سے خوف کے خاتمے کو کم کرنا کا ہے۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ ہے کہ میرے دفتر کے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں پولیس ہر سائل کی بات سن کر فیصلہ کریگی سابق نائب ناظم لطیف اللہ ایڈوکیٹ مقامی صحافیوں اور درجنوں افراد نے گرین بس کو پتھر مارنے کے الزام میں بلال خان جو کہ فاترا لعقل ہے کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا ڈی پی او نے ہمدردانہ غور کرنے اور مسلہ حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ۔

 

 

