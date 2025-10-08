صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متاثرین سیلاب کی بحالی ٹرکوں اور کشتی پر بیٹھ کر تصویریں بنوانے تک محدود :حسن اسلم اعوان

  • سرگودھا
متاثرین سیلاب کی بحالی ٹرکوں اور کشتی پر بیٹھ کر تصویریں بنوانے تک محدود :حسن اسلم اعوان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )پنجاب اسمبلی کے رکن راہنما تحریک انصاف ملک حسن اسلم اعوان نے متاثرین سیلاب کی بحالی کے عمل میں حکومت پنجاب کی کارکردگی ٹرکوں اور کشتی پر بیٹھ کر تصویریں بنوانے تک محدود ہے۔۔۔

 ابھی سیلاب سے متاثرین کسی بھی کنبے کی بحالی کیلئے کوئی مثبت کردار سامنے نہیں آیا ، میڈیا سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ (ن) اور پیپلز پارٹی دونوں ہی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں خاطر خواہ کام کرنے میں بری طرح ناکام رہیں، دونوں جماعتوں کی نظریں سیلاب کی بحالی کیلئے ملنے والے بیرونی امداد کی رقوم آپس میں تقسیم کرنے پر مرکوز ہیں اور عوام کی خدمت کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی جنگ لڑ رہی میں ۔

 

