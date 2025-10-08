صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مہر افضل ارائیں نے اپنے ساتھیوں اور بھٹی،کھوکھر گروپ سمیت عاصم شیر میکن کی حمایت کر دی

شاہ پور صدر(نامہ نگار ) پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن نے حلقہ کی نمائندگی کا حق ادا کر دیا ہے ، ان کی جیت کے بعد عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں ، حلقہ کو عرصہ دراز سے ایسی فعال قیادت کی ضرورت تھی ۔۔۔

، ان کی بلامشروط حمایت کا اعلان کرتے ہیں یہ بات تحریک انصاف کے مہر افضل ارائیں نے اپنے گروپ اور بھٹی و کھوکھر گروپ سمیت پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہی ، اس موقع پر رائے امتیاز بھٹی ، فیاض بھٹی ، قیصر بھٹی ، مہر عارف ارائیں ، مہر محمد خان ارائیں ، حاجی افضل میکن ،سید عارف حسین شاہ ، زاہدحسین عطاری ، سید امیر علی شاہ ، صفدرحسین کھوکھر ، محمد سرفراز سری ،ثاقب انصاری ، سجاد شازی ، رانا وسیم نون ، رانا علی شیر نون اور دیگر شہریوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔

 

