خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری
خوشاب(نمائندہ دُنیا )پنجاب فود اتھارٹی خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ماہ ستمبر میں مضر صحت اشیائے خوردو نوش تیار کرنیوالے 121فوڈ پوائنٹس کے مالکان کومجموعی طور پر12 لاکھ70ہزار روپے جرمانہ کیا،3 فوڈ بزنس پوائنٹس بند کر دیئے۔۔۔
،ایک کیخلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ، رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع کے مختلف علاقوں سے دودھ اور دیگر فوڈ آئٹمز کے نمونے حاصل کر کے برائے تجزیہ لیبارٹری بھجوائے جبکہ408لیٹر غیر معیاری دودھ، 60کلو گھی آئل66کلو زائدالمعیاد مصالحہ جات اور301لیٹر غیر معیاری اور زائدلمیعاد کولڈ ڈرنکس،جوس موقع پر تلف کئے گئے ۔