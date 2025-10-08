صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری

  • سرگودھا
خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ماہ ستمبر کی کارکردگی رپورٹ جاری

خوشاب(نمائندہ دُنیا )پنجاب فود اتھارٹی خوشاب کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ماہ ستمبر میں مضر صحت اشیائے خوردو نوش تیار کرنیوالے 121فوڈ پوائنٹس کے مالکان کومجموعی طور پر12 لاکھ70ہزار روپے جرمانہ کیا،3 فوڈ بزنس پوائنٹس بند کر دیئے۔۔۔

 ،ایک کیخلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ، رپورٹ میں بتایا گیا کہ گزشتہ ماہ فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع کے مختلف علاقوں سے دودھ اور دیگر فوڈ آئٹمز کے نمونے حاصل کر کے برائے تجزیہ لیبارٹری بھجوائے جبکہ408لیٹر غیر معیاری دودھ، 60کلو گھی آئل66کلو زائدالمعیاد مصالحہ جات اور301لیٹر غیر معیاری اور زائدلمیعاد کولڈ ڈرنکس،جوس موقع پر تلف کئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر