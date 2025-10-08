حلقہ کے عوام کو جو بھی مسئلہ ہو کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں، عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر(نامہ نگار )پارلیمانی سیکرٹری سردار عاصم شیر میکن نے ایم سی ہال میں کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنتے ہوئے کہا ہے۔۔۔
کہعوامی مسائل حل کرنے کیلئے ہر وقت دستیاب ہوں، حلقہ کے عوام کو جو بھی مسئلہ ہو ان سے کسی بھی وقت رابطہ کر سکتے ہیں ، انشاء اللہ ان کے مسائل حل کئے جائیں گے ، انہوں نے کہا کہ سابق عوامی نمائندگان کی طرح نہ وہ لاہور جا کر بیٹھ گئے نہ انہوں نے اپنا رابطہ نمبر بند کیا ، انہوں نے ہمیشہ حلقہ کے عوام سے رابطہ رکھا ہے ، کھلی کچہری میں تحصیلدار ثاقب رسول میکن ، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ ن حاجی افضل میکن اور دیگر شہری موجود تھے ۔