کیمیکل سے تیار دودھ ،فاسٹ فوڈ سے شہری بیماریوں میں مبتلا:سماجی رہنما
بھیرہ(نامہ نگار)شہر میں کیمیکل سے تیار کردہ دودھ اور فوڈ پوائنٹ پر حفظان صحت کا خیال نہ رکھنے اور ناقص تیل سے تیار کردہ فاسٹ فوڈ کھانے سے جہاں عوام معدہ اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔۔۔
وہاں معصوم بچے دودھ کے استعمال سے ڈائریا اور دیگر موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں سماجی رہنماؤں عطاالرحمن اقبال ظفر اقبال کھوکھر فرحان ظفر بھٹی محمد عظمت اقبال گولڈ میڈلسٹ زبیر اسلم طور اور چوہدری شاہ رخ جاوید نے کہا ہے کہ کیمیکل سے تیار کردا دودھ ہر دکان پر وافر مقدار میں دستیاب ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان قانون شکن عناصر کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں۔