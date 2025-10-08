صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیمیکل سے تیار دودھ ،فاسٹ فوڈ سے شہری بیماریوں میں مبتلا:سماجی رہنما

  • سرگودھا
کیمیکل سے تیار دودھ ،فاسٹ فوڈ سے شہری بیماریوں میں مبتلا:سماجی رہنما

بھیرہ(نامہ نگار)شہر میں کیمیکل سے تیار کردہ دودھ اور فوڈ پوائنٹ پر حفظان صحت کا خیال نہ رکھنے اور ناقص تیل سے تیار کردہ فاسٹ فوڈ کھانے سے جہاں عوام معدہ اور سانس کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔۔۔

 وہاں معصوم بچے دودھ کے استعمال سے ڈائریا اور دیگر موذی بیماریوں میں مبتلا ہیں سماجی رہنماؤں عطاالرحمن اقبال ظفر اقبال کھوکھر فرحان ظفر بھٹی محمد عظمت اقبال گولڈ میڈلسٹ زبیر اسلم طور اور چوہدری شاہ رخ جاوید نے کہا ہے کہ کیمیکل سے تیار کردا دودھ ہر دکان پر وافر مقدار میں دستیاب ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان قانون شکن عناصر کو کیفرِ کردار تک پہنچائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر