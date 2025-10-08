سینئر تحصیلدار محمد تحسین کی زیر صدارت پٹواریوں کا اہم اجلاس
کلورکوٹ (نامہ نگار)تحصیل ریونیو آفس کلورکوٹ میں سینئر تحصیلدار محمد تحسین کی زیر صدارت پٹواریوں کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ۔۔۔
اجلاس میں پنجاب حکومت کی ہدایات کے مطابق جاری کردہ احکامات پر عملدرآمد، فصلِ ربیع خصوصاً گندم کی زیادہ سے زیادہ کاشت، اور زرعی اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔اس موقع پر تحصیلدار محمد تحسین نے تمام پٹواریوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اپنے حلقہ جات میں موجود زمینداروں اور کسانوں کو گندم کی کاشت میں بھرپور دلچسپی لینے کی ترغیب دیں تاکہ ضلع میں زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے ۔