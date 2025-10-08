کنٹرولر امتحانات نذر عباس کاگورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج بھیرہ میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ
بھیرہ(نامہ نگار )کنٹرولر امتحانات بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھا، پروفیسر ڈاکٹر نذر عباس نے گزشتہ روز گورنمنٹ بوائز ایسوسی ایٹ کالج بھیرہ میں قائم امتحانی مرکز کا دورہ کیا۔ ۔۔۔
انہوں نے امتحانی سنٹر میں طلباء کے لیے فراہم کی گئی سہولیات، نظم و ضبط اور پُرسکون ماحول کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم اور ان کی انتظامی ٹیم کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا دورے کے دوران کنٹرولر امتحانات نے کالج کے اساتذہ اور عملے سے بھی ملاقات کی ۔