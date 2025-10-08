ڈی پی او میانوالی کا پولیس لائنز کا دورہ،نظم و ضبط اور صفائی بہتر بنانیکی ہدایت
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او میانوالی کا پولیس لائنز کا وزٹ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کا وزٹ کیا۔دوران وزٹ پولیس لائنز میں موجود موجود کواٹرگارڈ، مدات اور۔۔۔
مختلف برانچوں محرر دفتر، ایلیٹ دفتر، کوت، ٹیلر شاپ، پولیس وائرلیس کنٹرول روم، MT آفس، اینٹی رائٹ سٹور، متفرق سٹور کا معائنہ کیا۔ڈی پی او میانوالی نے پولیس لائنز اور پولیس میس میں صفائی کے معیار کو چیک کیا اور افسران و اہلکاروں کی رہائش اور بیرکس کا بھی جائزہ لیا۔ڈی پی او میانوالی نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، آر آئی پولیس لائنز اور لائن آفیسر کو پولیس لائنز میں نظم و ضبط اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے خصوصی احکامات دیتے ہوئے کہا کہ افسران و جوانوں کو پولیس لائنز میں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔