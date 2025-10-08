صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او میانوالی کا پولیس لائنز کا دورہ،نظم و ضبط اور صفائی بہتر بنانیکی ہدایت

  • سرگودھا
ڈی پی او میانوالی کا پولیس لائنز کا دورہ،نظم و ضبط اور صفائی بہتر بنانیکی ہدایت

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او میانوالی کا پولیس لائنز کا وزٹ،ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے ڈسٹرکٹ پولیس لائنز کا وزٹ کیا۔دوران وزٹ پولیس لائنز میں موجود موجود کواٹرگارڈ، مدات اور۔۔۔

 مختلف برانچوں محرر دفتر، ایلیٹ دفتر، کوت، ٹیلر شاپ، پولیس وائرلیس کنٹرول روم، MT آفس، اینٹی رائٹ سٹور، متفرق سٹور کا معائنہ کیا۔ڈی پی او میانوالی نے پولیس لائنز اور پولیس میس میں صفائی کے معیار کو چیک کیا اور افسران و اہلکاروں کی رہائش اور بیرکس کا بھی جائزہ لیا۔ڈی پی او میانوالی نے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر، آر آئی پولیس لائنز اور لائن آفیسر کو پولیس لائنز میں نظم و ضبط اور صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے خصوصی احکامات دیتے ہوئے کہا کہ افسران و جوانوں کو پولیس لائنز میں ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ذہنی صحت کے عالمی دن پر گوجرانوالہ میڈیکل کالج و ٹیچنگ ہسپتال میں شور بیداری واک

پنجاب کالجز فار ویمن میں انٹر کی نئی طالبات کے اعزاز میں تقریبات

سیالکوٹ: ڈی سی کی زیر صدارت اجلاس، صفائی امور کا جائزہ

گیپکو کی آل واپڈا انٹر یونٹ بیڈ منٹن چیمپئن شپ میں دوسری پوزیشن

جماعتِ اسلامی کی قیادت میں غزہ مارچ، فلسطینیوں سے اظہارِ یکجہتی

علی پور چٹھہ:زیرِ تعمیر سیم نالہ وبالِ جان بن گیا، شہریوں کا احتجاج

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر