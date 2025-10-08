صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے نمائندوں کا اجلاس

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کی زیر صدارت تمام ضلعی محکموں کے نمائندوں کا اجلاس ڈی سی آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا منعقد ہوا جس میں تمام محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔۔۔

 ، اجلاس میں گندم کی کاشت و سمگلنگ، الیکٹر ک بسوں ، واٹر فلٹریشن پلانٹس، آوارہ کتوں کی تلفی، انسداد تجاوزات، سرکاری ہسپتالوں کی صورتحال ، شہروں کی تزئین و آرائش ، سٹریٹ لائٹس ، تعلیمی اداروں کی صورتحال سڑکوں اور شاہراہوں کی زیبرا کراسنگ ،اینٹی اسموگ اقدامات، ڈینگی وائرس کی صورتحال سمیت دیگر اہم امور زیر بحث لائے گئے ۔

 

