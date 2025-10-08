صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی سلما ن قیوم شیخ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کے ٹراما سنٹر کا دورہ

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) اسسٹنٹ کمشنر میانوالی سلما ن قیوم شیخ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کے ٹراما سنٹر کا دورہ۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال کے جملہ شعبہ جات کا معائنہ کیا۔۔۔

، صفائی ستھرائی کے نظام اور طبی سہولیات کا جائزہ لیا۔اسسٹنٹ کمشنر نے ہسپتال میں مو جودہ لوگوں کے مسائل سنے اور علا ج معالجہ کی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔اس موقع پر ڈی ایم ایس ڈاکٹر با سط نے اسسٹنٹ کمشنر کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں فراہم کر دہ طبی سہولیات سے متعلق بریفنگ دی۔اے سی نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی ہسپتال میں آنے والے مریضوں کو سرکاری ادویات کے علاوہ تمام طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔

 

