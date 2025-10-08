صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حلقہ پی پی 74 کی تعمیر و ترقی کے وعدے پورے کرینگے ، میاں شہباز احمد

  • سرگودھا
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا) پاکستان مسلم لیگ ن کے سینئر رہنما میاں شہباز احمد نے کہا ہے کہ حلقہ پی پی 74 کی عوام سے کیے گئے ہر انتخابی وعدے کو میاں اکرام الحق کی قیادت میں عملی جامہ پہنایا جائے گا۔۔۔۔

 بہت جلد حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کا نیا جال بچھایا جائے گا، جس سے ہر گاؤں، چک اور قصبہ یکساں طور پر مستفید ہوگا۔انہوں نے کہا کہ ہم بلا تفریق، عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر حلقے کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ مسلم لیگ ن نے ہمیشہ عوامی فلاح کو ترجیح دی ہے ۔ 

 

