تجاوزات کے خلاف آپریشن ،سروس روڈ سے ریڑھی بانوں اور غیر قانونی ٹھیلے والوں کا صفایا

  • سرگودھا
تجاوزات کے خلاف آپریشن ،سروس روڈ سے ریڑھی بانوں اور غیر قانونی ٹھیلے والوں کا صفایا

کندیاں (نمائندہ دنیا) اسسٹنٹ کمشنر،ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی پپلاں محمد ظفراقبال کی نگرانی میں پپلاں میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔۔۔

۔ تفصیل کے مطابق ایم سی پپلاں کے عملہ کا پپلاں سروس روڈز پر موجود ریڑھی بانوں اور غیر قانونی ٹھیلے والوں کیخلاف کریک ڈاؤن کر کے روڈز کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا۔ ایم سی کی جانب سے دوکانداروں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ سروس روڈز پر تجاوزات قائم نہ کی جائیں اور فٹ پاتھ کو بھی کلئیر رکھا جائے بصورت دیگر گرینڈ اپریشن کر کے تمام سامان بحق سرکار ضبط کر لیا جائے گا۔

 

