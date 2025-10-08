اسسٹنٹ کمشنر پپلاں کا گندم آٹے کی سمگلنگ کی روک تھام کیلئے ہرنولی موڑ،چشمہ چیک پوسٹ کا دورہ
میانوالی ،کندیاں (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر ،نمائندہ دنیا)وزیراعلی پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر پپلاں محمد ظفراقبال نے گندم و آٹے کی سمگلنگ کے تدارک کے سلسلہ میں رات گئے ہرنولی موڑ اور ۔۔۔
چشمہ چیک پو سٹ کا دورہ کیا اور چیک پوسٹ پر تعینات عملہ کی حاضری، ریکارڈ اور وہاں سے گذ رنے والے ٹرکوں کی بیلٹیوں کو چیک کیاانھوں نے چیک پوسٹ سے غیر حاضر عملہ کے خلاف کاروائی کیلئے رپورٹ متعلقہ حکام کو ارسال کر دی اور چیک پوسٹوں پر موجود عملہ کو گندم و آٹے کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی۔