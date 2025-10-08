چور گرفتار،مال مسروقہ برآمد،مشکو ک شخص ناجائز پستول پر زیر حراست
کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ کالاباغ پولیس نے چور کوگرفتار کر کے چوری شدہ مال مسروقہ رقم 2 لاکھ 32 ہزار روپے۔۔۔
،مشکوک شخص سے پستول برآمد کر لیا ،تفصیلات کے مطابق تھانہ کالاباغ نے چوری کے مقدمہ میں ملوث ملزم محمد بشیرکو گرفتار کرکے دوران تفتیش انکشاف پر چوری شدہ مال مسروقہ رقم 2 لاکھ 32 ہزار روپے برآمد کیے جبکہ ایک اور کاروائی میں دوران چیکنگ محمد سلمان سے پستول برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کالاباغ میں مقد مات درج کر لئے گئے ۔