چور گرفتار،مال مسروقہ برآمد،مشکو ک شخص ناجائز پستول پر زیر حراست

  • سرگودھا
کالاباغ (نمائندہ دنیا )تھانہ کالاباغ پولیس نے چور کوگرفتار کر کے چوری شدہ مال مسروقہ رقم 2 لاکھ 32 ہزار روپے۔۔۔

 ،مشکوک شخص سے پستول برآمد کر لیا ،تفصیلات کے مطابق تھانہ کالاباغ نے چوری کے مقدمہ میں ملوث ملزم محمد بشیرکو گرفتار کرکے دوران تفتیش انکشاف پر چوری شدہ مال مسروقہ رقم 2 لاکھ 32 ہزار روپے برآمد کیے جبکہ ایک اور کاروائی میں دوران چیکنگ محمد سلمان سے پستول برآمد کیا جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کالاباغ میں مقد مات درج کر لئے گئے ۔

 

 

 

