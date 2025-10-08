صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
ارشد وٹو کا سٹی بیوٹی فکیشن پلان پر عملدر آمد کیلئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

بھکر(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی ہدایات کی روشنی میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ارشد وٹو نے سٹی بیوٹی فکیشن پلان پر عملدرآمد کے۔۔۔

جائزہ کیلئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔اے ڈی سی جی نے مین دریا خان روڈ، جھنگ روڈ، خانسر روڈ، چشتی روڈ، کالج روڈ اور بہل روڈ پر جاری صفائی، گرین بیلٹس اور میڈینز کی تزئین و آرائش کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے موقع پر موجود عملے کو ہدایت کی کہ شہر کی خوبصورتی کے منصوبے پر تیزی سے عملدرآمد کیا جائے تاکہ بھکر شہر کو صاف، سرسبز اور پرکشش بنایا جا سکے ۔انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے اردگرد صفائی کا خاص خیال رکھیں ۔

 

