صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کٹاؤ سے 148 گھر،500 ایکڑ قیمتی زرعی زمین دریا برد :عبدالقادر بلوچی خیل

  • سرگودھا
کٹاؤ سے 148 گھر،500 ایکڑ قیمتی زرعی زمین دریا برد :عبدالقادر بلوچی خیل

کندیاں (نمائندہ دنیا)موضع بھکڑا اور موضع شاہنواز والا کی معروف سماجی سیاسی شخصیت عبدالقادر بلوچی خیل نے میڈیا سے۔۔۔

 گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چشمہ کے نواحی موضع بھکڑا اور موضع شاہنواز والا میں پاور ہاؤس چشمہ نہر کے کٹاؤ سے 148 گھر اور 500 ایکڑ قیمتی زرعی زمین دریا برد ہو چکی ہے جس کی وجہ دونوں مواضعات کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے اگر بروقت اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو دونوں مواضعات صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ،انہوں نے چیئرمین واپڈا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا کیس آپ کے پاس نظر ثانی کے لیے موجود ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ہونیوالے نقصانات کا ازالہ کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر