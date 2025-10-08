کٹاؤ سے 148 گھر،500 ایکڑ قیمتی زرعی زمین دریا برد :عبدالقادر بلوچی خیل
کندیاں (نمائندہ دنیا)موضع بھکڑا اور موضع شاہنواز والا کی معروف سماجی سیاسی شخصیت عبدالقادر بلوچی خیل نے میڈیا سے۔۔۔
گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ چشمہ کے نواحی موضع بھکڑا اور موضع شاہنواز والا میں پاور ہاؤس چشمہ نہر کے کٹاؤ سے 148 گھر اور 500 ایکڑ قیمتی زرعی زمین دریا برد ہو چکی ہے جس کی وجہ دونوں مواضعات کے مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں دریائی کٹاؤ کی روک تھام کے لیے اگر بروقت اور ٹھوس اقدامات نہ کیے گئے تو دونوں مواضعات صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے ،انہوں نے چیئرمین واپڈا سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا کیس آپ کے پاس نظر ثانی کے لیے موجود ہے ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ہونیوالے نقصانات کا ازالہ کریں گے ۔