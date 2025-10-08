پروفیسر نذر عباس گوندل کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور کا دورہ
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) کنٹرولر سرگودھا بورڈ پروفیسر ڈاکٹر نذر عباس گوندل نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور کا دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر سابقہ کنٹرولر سرگودھا بورڈ مہر محمد حسین لک ، پرنسپل پروفیسر میاں محمد اکرم ، وائس پرنسپل پروفیسر حسن سیف اللہ ، پروفیسر ڈاکٹر سکندر حیات میکن ، سینئر لیکچرر اسسٹنٹ محمد شعیب بغدادی بھی موجود تھے ۔ کنٹرولر امتحانات نے آئندہ ہونے والے امتحانات کے حوالے سے سٹاف کو بریف کیا ، انہوں نے کہا کہ امتحانات کا عمل شفاف ہونا چاہئے ، نقل کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے ۔