صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پروفیسر نذر عباس گوندل کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور کا دورہ

  • سرگودھا
پروفیسر نذر عباس گوندل کا گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور کا دورہ

شاہ پور (نمائندہ دنیا ) کنٹرولر سرگودھا بورڈ پروفیسر ڈاکٹر نذر عباس گوندل نے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور کا دورہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر سابقہ کنٹرولر سرگودھا بورڈ مہر محمد حسین لک ، پرنسپل پروفیسر میاں محمد اکرم ، وائس پرنسپل پروفیسر حسن سیف اللہ ، پروفیسر ڈاکٹر سکندر حیات میکن ، سینئر لیکچرر اسسٹنٹ محمد شعیب بغدادی بھی موجود تھے ۔ کنٹرولر امتحانات نے آئندہ ہونے والے امتحانات کے حوالے سے سٹاف کو بریف کیا ، انہوں نے کہا کہ امتحانات کا عمل شفاف ہونا چاہئے ، نقل کے رجحان کی حوصلہ شکنی کی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کمشنر کی پولیو کے خاتمے کے لیے کمیونٹی رابطہ مہم کا آغاز

بلیک میلنگ قبول نہیں،دودھ مہنگا ہوا تو ایکشن ہوگا، حکومت کا انتباہ

رواں سال 1442 غیرقانونی تعمیرات کیخلاف کارروائیاں مکمل

سینٹرل جیل میں خواتین قیدیوں کے لیے مفت طبی کیمپ

مرکزی مسلم لیگ کے تحت شاہراہ قائدین پر غزہ واک

پارکس نجکاری کیس :ہائیکورٹ نے کے ایم سی حکام سے جواب طلب کرلیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر