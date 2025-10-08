صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحصیل شاہ پور کے مختلف مقامات پر عمران خان کی سالگرہ کی تقریبات کیک کاٹے ،رہائی کیلئے دعائیں

  • سرگودھا
شاہ پور (نمائندہ دنیا ) سابق وزیراعظم عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر تحصیل شاہ پور کے مختلف مقامات پر تحریک انصاف کے رہنماوں نے کیک کاٹے اور عمران خان کی رہائی کیلئے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔۔۔

 ، اس موقع پر شاہ پور سٹی میں سابق ایم پی اے چوہدری افتخار حسین گوندل اورتحصیل صدر پاکستان تحریک انصاف تحصیل شاہپور سید رضا شاہ ، سید شوکت رضا شاہ جنرل سیکرٹری کسان ونگ سردار چوہدری حاجی ارشد میکن چوہدری امتیاز گجر شہاب انصاری کے ہمراہ کیک کاٹنے کی تقریب میں شامل ہوئے ، دوسری تقریب تحریک انصاف لائرزونگ مہر ضرغام حیدر بکھر و دیگر وکلاء نے منعقد کی ، تیسری کوٹ پہلوان میں منعقد کی گئی جس میں سردار شفقت عباس میکن کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 73ویں سالگرہ کے موقع پر تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں مقامی پارٹی قائدین، عہدیداران، کارکنان اور نظریاتی ساتھیوں نے بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے سالگرہ کا کیک کاٹا اور چیئرمین عمران خان کی درازی عمر، صحت و سلامتی اور قومی قیادت کے لیے دعا کی ۔

 

